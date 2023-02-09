Jorge Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Rodriguez 15 Eylül 1995 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Agustín Rodríguez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Rodriguez'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Banfield

3 Şubat 2021 yılında Estudiantes

Jorge Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Rodriguez şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.