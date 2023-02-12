Jorge Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Rossi 11 Ekim 1999 tarihinde Basavilbaso şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Alberto Rossi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Rossi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Rossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Rossi'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jorge Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında DEPRO

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2023 yılında DEPRO

Jorge Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Rossi şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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