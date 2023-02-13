Jorge Saenz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Saenz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Saenz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Saenz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Saenz 17 Kasım 1996 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Sáenz de Miera Colmeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Saenz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Jorge Saenz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Saenz'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Saenz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JorgeSaenz_

http://www.instagram.com/jorgesaenz_/

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Jorge Saenz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Saenz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Saenz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Saenz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD Tenerife B

1 Temmuz 2015 yılında CD Tenerife

1 Temmuz 2019 yılında Valencia

15 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2021 yılında Valencia

28 Temmuz 2021 yılında Marítimo

29 Ocak 2022 yılında Valencia

30 Ocak 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Valencia

5 Temmuz 2022 yılında CD Leganés

30 Haziran 2023 yılında Valencia

Jorge Saenz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Saenz şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Jorge Saenz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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