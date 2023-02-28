Jorge Sanguina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Sanguina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Sanguina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Sanguina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Sanguina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Sanguina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Sanguina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Sanguina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Sanguina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Sanguina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Sanguina 2 Mayıs 1999 tarihinde Coronel Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Sanguina Morínigo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Sanguina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Sanguina'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Sanguina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Sanguina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Sanguina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Sanguina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Libertad

1 Ocak 2019 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2019 yılında Libertad

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2021 yılında Libertad

1 Ocak 2022 yılında CS Ameliano

31 Aralık 2022 yılında Libertad

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Jorge Sanguina kimdir

Jorge Sanguina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Sanguina şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Jorge Sanguina nereli

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