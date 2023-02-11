Jorge Scolari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Scolari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Scolari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Scolari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Scolari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Scolari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Scolari

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Scolari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Scolari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Scolari 19 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Matías Scolari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Scolari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Scolari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Scolari'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Scolariboyu ve yaşı kaç

Jorge Scolari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Scolari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Scolari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Scolari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2011 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2013 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2014 yılında Sol de América

1 Temmuz 2015 yılında CA Mitre

1 Ocak 2016 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2016 yılında Gimnasia CdU

1 Ağu 2019 yılında CA Mitre

5 Mart 2021 yılında LDU Portoviejo

26 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Jorge Scolari kimdir

Jorge Scolari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Scolari şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jorge Scolari nereli

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