Jorge Stucchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Stucchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Stucchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Stucchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Stucchi 16 Ocak 2002 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Stucchi Verona şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Stucchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Stucchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Stucchi'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Stucchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stucchi_luis

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/jorgestucchi01/

http://www.facebook.com/jorgestucchi01

Jorge Stucchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Stucchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Stucchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Stucchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Juan Aurich II

1 Ocak 2019 yılında Juan Aurich

1 Eylül 2021 yılında Los Caimanes

14 Ocak 2022 yılında UTC

Jorge Stucchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Stucchi şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.