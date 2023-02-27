Jorge Tandazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Tandazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Tandazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Tandazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Tandazo 4 Şubat 2004 tarihinde Tumbes şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Joel Tandazo Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Tandazo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Tandazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Tandazo'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Tandazo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jtandazo/

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Jorge Tandazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Tandazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Tandazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Tandazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Universitario

Jorge Tandazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Tandazo şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorge Tandazo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Unión Corrales, Sport Tablazo, Universitario de Deportes

Peru U20 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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