Jorge Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Teixeira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Teixeira 8 Mart 1999 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Duarte Rodrigues Mendes Teixeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Teixeira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Jorge Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jorge Teixeira'nin Valmiera FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2014 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2018 yılında Cinfães

1 Temmuz 2019 yılında Valmiera

22 Ocak 2022 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2022 yılında Valmiera

Jorge Teixeira kimdir

Jorge Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Teixeira şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliv. Douro (2007-2010), FC Porto (2010-2018)

Jorge Teixeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jorge Teixeira nereli

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