Jorge Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Toledo 22 Haziran 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Jair Toledo Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Toledo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMG Sports Management yapmaktadır. Jorge Toledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Toledo'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Toledo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jairtoledo96/

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Jorge Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

5 Mart 2018 yılında CA Mannucci

29 Ağustos 2019 yılında Juan Aurich

31 Aralık 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

5 Ocak 2021 yılında AD Cantolao

2 Ağustos 2021 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Jorge Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Toledo şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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