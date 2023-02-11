Jorge Valdez Chamorro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Valdez Chamorro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Valdez Chamorro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Valdez Chamorro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Valdez Chamorro 26 Mayıs 1994 tarihinde San Vicente şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Vidal Valdez Chamorro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Valdez Chamorro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Valdez Chamorro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Valdez Chamorro'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Valdez Chamorro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Valdez Chamorro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Valdez Chamorro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Valdez Chamorro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lanús II

1 Ocak 2014 yılında Lanús

2 Şubat 2016 yılında Gimnasia

30 Haziran 2017 yılında Lanús

1 Temmuz 2017 yılında Lanús II

8 Ocak 2018 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2019 yılında Lanús II

30 Temmuz 2019 yılında Atlanta

31 Ocak 2021 yılında Lanús II

1 Şubat 2021 yılında Guaraní

31 Aralık 2021 yılında Lanús II

24 Ocak 2022 yılında Patronato

Jorge Valdez Chamorro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Valdez Chamorro şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jorge Valdez Chamorro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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