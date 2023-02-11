Jorge Zules kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Zules Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Zules adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Zules Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Zules 14 Şubat 1991 tarihinde Mocoa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Raúl Zules Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Zules Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Zules, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Zules'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Zules Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Zules isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Zules Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Zules futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2018 yılında Ind. Rivadavia

18 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

23 Ocak 2020 yılında CA Unión

3 Şubat 2021 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Jorge Zules Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Zules şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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