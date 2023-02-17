Jorgen Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgen Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgen Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgen Gomes 26 Mart 1998 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Jörgen De Almeida Vitoria Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgen Gomes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorgen Gomes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorgen Gomes'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorgen Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgen Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jorgen Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgen Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartaan Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Excelsior Jeugd

1 Temmuz 2014 yılında Spartaan U19

1 Temmuz 2017 yılında Spartaan '20

15 Haziran 2020 yılında Eskilstuna City

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2021 yılında Pandurii

24 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Jorgen Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgen Gomes şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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