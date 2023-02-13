Jorgen Strand Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Strand Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorgen Strand Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorgen Strand Larsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorgen Strand Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Strand Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorgen Strand Larsen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgen Strand Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgen Strand Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgen Strand Larsen 6 Şubat 2000 tarihinde Halden şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jørgen Strand Larsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgen Strand Larsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Jorgen Strand Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jorgen Strand Larsen'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Jorgen Strand Larsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/strandlarsen/

Jorgen Strand Larsenboyu ve yaşı kaç

Jorgen Strand Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorgen Strand Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 11.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorgen Strand Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgen Strand Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2015 yılında S08 Alt.

18 Mart 2016 yılında Sarpsborg 08

28 Ağu 2017 yılında Milan U19

30 Haziran 2018 yılında Sarpsborg 08

9 Eylül 2020 yılında FC Groningen

1 Eylül 2022 yılında Celta Vigo

Jorgen Strand Larsen kimdir

Jorgen Strand Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgen Strand Larsen şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kvik Halden FK (-2015), Sarpsborg 08 FF (2015-2016)

Jorgen Strand Larsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 23 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 11 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jorgen Strand Larsen nereli

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