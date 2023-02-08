Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorginho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorginho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorginho 5 Ocak 1991 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge de Moura Xavier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorginho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Flashforward, S.L. yapmaktadır. Jorginho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorginho'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorginho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_jorginho10/

Jorginho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorginho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorginho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorginho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında Atlético-GO

19 Ocak 2015 yılında Seongnam FC

22 Temmuz 2015 yılında Atlético-GO

27 Ocak 2018 yılında Al-Qadsiah FC

30 Haziran 2018 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2018 yılında Al-Qadsiah FC

1 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

11 Eylül 2020 yılında Athletico-PR

2 Mart 2021 yılında Ceará SC

31 Aralık 2021 yılında Athletico-PR

4 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2023 yılında Sport Recife

Jorginho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorginho şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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