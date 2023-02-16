Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorginho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorginho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorginho 20 Aralık 1991 tarihinde Imbituba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İtalya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luiz Frello Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorginho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brezilya Agency yapmaktadır. Jorginho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal futbol takımında oynamaktadır. Arsenal takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorginho'nin Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorginho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorginhofrello/

Jorginho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorginho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 65.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorginho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorginho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hellas Verona

2 Temmuz 2010 yılında Sambonifacese

30 Haziran 2011 yılında Hellas Verona

18 Ocak 2014 yılında Napoli

14 Temmuz 2018 yılında Chelsea

31 Ocak 2023 yılında Arsenal

Jorginho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorginho şuan Arsenal takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorginho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hellas Verona (2007-2010)

İtalya takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 5 gol atmıştır.

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