Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorginho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorginho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorginho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorginho 21 Eylül 1995 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Fernando Barbosa Intima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorginho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Jorginho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jorginho'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorginho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorginho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorginho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorginho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man City U18

1 Temmuz 2014 yılında Man City U21

1 Şubat 2016 yılında Arouca

31 Ocak 2017 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2017 yılında Arouca

1 Temmuz 2017 yılında Saint-Étienne

31 Temmuz 2017 yılında Chaves

30 Haziran 2018 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2018 yılında CSKA-Sofia

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets

12 Kasım 2020 yılında Wadi Degla

30 Haziran 2021 yılında Ludogorets

30 Ağustos 2021 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2022 yılında Ludogorets

Jorginho kimdir

Jorginho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorginho şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manchester City (2012–2015)

Jorginho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine-Bissau takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jorginho nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Chochev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Chochev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Azatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Azatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Ohene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ohene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Ohene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ohene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Marcjanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Marcjanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Marcjanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Marcjanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi