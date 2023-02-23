Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorginho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorginho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorginho 21 Eylül 1995 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Fernando Barbosa Intima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorginho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Jorginho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jorginho'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorginho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorginho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorginho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorginho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man City U18

1 Temmuz 2014 yılında Man City U21

1 Şubat 2016 yılında Arouca

31 Ocak 2017 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2017 yılında Arouca

1 Temmuz 2017 yılında Saint-Étienne

31 Temmuz 2017 yılında Chaves

30 Haziran 2018 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2018 yılında CSKA-Sofia

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets

12 Kasım 2020 yılında Wadi Degla

30 Haziran 2021 yılında Ludogorets

30 Ağustos 2021 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2022 yılında Ludogorets

Jorginho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorginho şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorginho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manchester City (2012–2015)

Gine-Bissau takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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