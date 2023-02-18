Jorgo Pellumbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgo Pellumbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgo Pellumbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgo Pellumbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgo Pellumbi 15 Temmuz 2000 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Jorgo Pëllumbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgo Pellumbi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Jorgo Pellumbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jorgo Pellumbi'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorgo Pellumbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgo Pellumbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorgo Pellumbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgo Pellumbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Skënderbeu U19

1 Temmuz 2018 yılında KF Skënderbeu

16 Eylül 2020 yılında NK Varazdin

31 Ocak 2022 yılında FK Kukësi

30 Haziran 2022 yılında NK Varazdin

Jorgo Pellumbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgo Pellumbi şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorgo Pellumbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Skënderbeu

Arnavutluk U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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