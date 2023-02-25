Jorgo Qeleshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgo Qeleshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgo Qeleshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgo Qeleshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgo Qeleshi 16 Mart 2001 tarihinde Zvirinë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgo Qeleshi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jorgo Qeleshi'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorgo Qeleshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgo Qeleshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorgo Qeleshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgo Qeleshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2016 yılında Skënderbeu U17

1 Temmuz 2018 yılında Skënderbeu U19

2 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

8 Ocak 2021 yılında KF Devolli

31 Mayıs 2021 yılında KF Skënderbeu

8 Eylül 2021 yılında KF Maliqi

30 Haziran 2022 yılında KF Skënderbeu

Jorgo Qeleshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgo Qeleshi şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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