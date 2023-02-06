Jori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jori 13 Mart 1996 tarihinde Periquito şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joriwinnyson Santos dos Anjos Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jori Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Jori'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jori Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2017 yılında Guarani EC

1 Ağu 2017 yılında América-MG

2 Mart 2021 yılında Coimbra-MG

12 Mayıs 2021 yılında América-MG

Jori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jori şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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