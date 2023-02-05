Joris Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joris Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joris Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joris Correa 25 Aralık 1993 tarihinde Drancy şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joris Correa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mickael Libong yapmaktadır. Joris Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joris Correa'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joris Correa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jorisxx

Joris Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joris Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joris Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joris Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2014 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2015 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Grande-Synthe

20 Temmuz 2017 yılında Ste. Geneviève

1 Temmuz 2018 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2019 yılında US Orléans

2 Ocak 2020 yılında FC Chambly Oise

30 Haziran 2020 yılında US Orléans

1 Temmuz 2020 yılında FC Chambly Oise

28 Temmuz 2021 yılında Grenoble

Joris Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joris Correa şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CFF Paris, SC Bastia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.