Joris Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joris Correa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joris Correa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joris Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joris Correa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joris Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joris Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joris Correa 25 Aralık 1993 tarihinde Drancy şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joris Correa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mickael Libong yapmaktadır. Joris Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joris Correa'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joris Correa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jorisxx

Joris Correaboyu ve yaşı kaç

Joris Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joris Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Joris Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joris Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2014 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2015 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Grande-Synthe

20 Temmuz 2017 yılında Ste. Geneviève

1 Temmuz 2018 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2019 yılında US Orléans

2 Ocak 2020 yılında FC Chambly Oise

30 Haziran 2020 yılında US Orléans

1 Temmuz 2020 yılında FC Chambly Oise

28 Temmuz 2021 yılında Grenoble

Joris Correa kimdir

Joris Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joris Correa şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CFF Paris, SC Bastia

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joris Correa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Matheus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Carlos Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...