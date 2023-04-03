Joris Delkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Delkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joris Delkus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joris Delkus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.