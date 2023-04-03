Joris Delkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Delkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joris Delkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joris Delkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joris Delkus 29 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joris Delkus Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Joris Delkus'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joris Delkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joris Delkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joris Delkus şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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