Joris Moutachy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Moutachy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joris Moutachy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joris Moutachy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joris Moutachy 4 Kasım 1997 tarihinde Orléans şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joris Moutachy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Joris Moutachy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joris Moutachy'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joris Moutachy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joris Moutachy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joris Moutachy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joris Moutachy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Troyes B

8 Aralık 2017 yılında GS Consolat M.

1 Temmuz 2018 yılında Orléans B

1 Temmuz 2019 yılında SO Romorantin

1 Temmuz 2020 yılında Chamois Niort

Joris Moutachy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joris Moutachy şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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