Joris Sainati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Sainati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joris Sainati kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joris Sainati ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joris Sainati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Sainati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joris Sainati

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joris Sainati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joris Sainati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joris Sainati 25 Eylül 1988 tarihinde Martigues şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joris Sainati Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Just 4 player Group yapmaktadır. Joris Sainati, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joris Sainati'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joris Sainatiboyu ve yaşı kaç

Joris Sainati Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joris Sainati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Joris Sainati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joris Sainati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lorient B

1 Temmuz 2009 yılında Pau FC

1 Temmuz 2010 yılında US Orléans 45

8 Ağu 2011 yılında FC Istres

11 Ağu 2014 yılında Ergotelis

28 Ocak 2015 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2018 yılında FC Lorient

5 Ekim 2020 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2021 yılında SC Bastia

Joris Sainati kimdir

Joris Sainati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joris Sainati şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joris Sainati nereli

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