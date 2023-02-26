Joris Van Overeem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Van Overeem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joris Van Overeem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joris Van Overeem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joris Van Overeem 1 Haziran 1994 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda,İsrail uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joris Van Overeem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Joris Van Overeem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joris Van Overeem'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joris Van Overeem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorisvanovereem/

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Joris Van Overeem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joris Van Overeem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joris Van Overeem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joris Van Overeem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2011 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2012 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2013 yılında AZ Alkmaar

23 Ekim 2013 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar

25 Temmuz 2014 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2015 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht

1 Temmuz 2022 yılında M. Tel Aviv

Joris Van Overeem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joris Van Overeem şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joris Van Overeem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Abcoude, AZ Alkmaar (2006-2012)

Hollanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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