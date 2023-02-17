Jorrit Ponet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorrit Ponet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorrit Ponet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorrit Ponet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorrit Ponet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorrit Ponet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorrit Ponet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorrit Ponet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorrit Ponet 6 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorrit Ponet Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldplayers_cm yapmaktadır. Jorrit Ponet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jorrit Ponet'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorrit Ponetboyu ve yaşı kaç

Jorrit Ponet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorrit Ponet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Jorrit Ponet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorrit Ponet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Thes Sport

1 Temmuz 2023 yılında KVK Wellen

Jorrit Ponet kimdir

Jorrit Ponet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorrit Ponet şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

STVV (2010-2018), Thes Sport (2018-2020)

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Jorrit Ponet nereli

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