Josan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josan 3 Aralık 1989 tarihinde Crevillente şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Ferrández Pomares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Josan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Josan'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JosanFerrandez7

http://www.instagram.com/josanferrandez7/

http://www.facebook.com/JosanFerrandez/

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Josan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında UD Horadada

1 Temmuz 2010 yılında Villajoyosa CF

1 Temmuz 2011 yılında Crevillente

1 Ocak 2012 yılında La Hoya Lorca

23 Temmuz 2014 yılında Granada

24 Temmuz 2014 yılında SD Huesca

30 Haziran 2015 yılında Granada

15 Temmuz 2015 yılında Alcorcón

1 Ocak 2016 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2016 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2016 yılında UCAM Murcia

5 Ağu 2016 yılında Albacete

1 Ocak 2018 yılında Elche CF

Josan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josan şuan Elche CF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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