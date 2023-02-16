Joscha Wosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joscha Wosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joscha Wosz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joscha Wosz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joscha Wosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joscha Wosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joscha Wosz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joscha Wosz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joscha Wosz 20 Temmuz 2002 tarihinde Halle (Saale) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joscha Wosz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Joscha Wosz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Joscha Wosz'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joscha Woszboyu ve yaşı kaç

Joscha Wosz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joscha Wosz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Joscha Wosz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joscha Wosz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig

21 Ocak 2022 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2022 yılında RB Leipzig

29 Ağu 2022 yılında SC Verl

Joscha Wosz kimdir

Joscha Wosz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joscha Wosz şuan SC Verl takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hallescher FC (-2015), RasenBallsport Leipzig (2015-2021)

Joscha Wosz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Joscha Wosz nereli

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