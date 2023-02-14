Joschua Neuenschwander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joschua Neuenschwander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joschua Neuenschwander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joschua Neuenschwander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joschua Neuenschwander 28 Haziran 2000 tarihinde Riggisberg BE şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joschua Neuenschwander Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joschua Neuenschwander, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joschua Neuenschwander'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joschua Neuenschwander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joschua Neuenschwander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joschua Neuenschwander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joschua Neuenschwander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Köniz

8 Eylül 2020 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

14 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

Joschua Neuenschwander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joschua Neuenschwander şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joschua Neuenschwander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sternenberg (07/2008-07/2011), BSC Young Boys (07/2011-06/2018)

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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