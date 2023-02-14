Jose Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Aguilar 5 Şubat 2001 tarihinde Almería şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Aguilar Martinez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Aguilar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FD Management yapmaktadır. Jose Aguilar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Aguilar'nin FC Sion ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Jose Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Aguilar şuan FC Sion takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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