Jose Alberti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Alberti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Alberti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Alberti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Alberti 29 Mart 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Alberti Loyarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Alberti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Jose Alberti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Alberti'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Alberti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Alberti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Alberti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Alberti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Juventud

11 Şubat 2020 yılında Boston River

13 Ocak 2023 yılında CS Emelec

31 Aralık 2023 yılında Boston River

Jose Alberti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Alberti şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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