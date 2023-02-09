Jose Aldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Aldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Aldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Aldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Aldo 25 Temmuz 1998 tarihinde Surubim şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Aldo Soares de Oliveira Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Aldo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zardo's Sports yapmaktadır. Jose Aldo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Aldo'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Aldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Aldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Aldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Aldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2018 yılında Guarani-SC

15 Nisan 2018 yılında Internacional

30 Haziran 2020 yılında Guarani-SC

1 Temmuz 2020 yılında Portimonense 23

16 Mart 2021 yılında Guarani-SC

19 Mart 2021 yılında Pelotas-RS

4 Mayıs 2021 yılında Guarani-SC

10 Eylül 2021 yılında Paysandu SC

20 Kasım 2022 yılında Guarani-SC

10 Ocak 2023 yılında Ituano

30 Kasım 2023 yılında Guarani-SC

Jose Aldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Aldo şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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