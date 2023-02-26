Jose Ali Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Ali Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Ali Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Ali Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Ali Meza 17 Nisan 1991 tarihinde Ciudad Bolívar, Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da José Alí Meza Draegertt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Ali Meza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jose Ali Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Ali Meza'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Ali Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Ali Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Ali Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Ali Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2013 yılında Táchira

5 Ocak 2016 yılında Feirense

30 Haziran 2016 yılında Táchira

8 Ağustos 2016 yılında Oriente P.

1 Temmuz 2018 yılında Sundowns

13 Ekim 2020 yılında Maritzburg Utd.

19 Ocak 2022 yılında Always Ready

30 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

Jose Ali Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Ali Meza şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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