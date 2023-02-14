Jose Amo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Amo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Amo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Amo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Amo 9 Nisan 1998 tarihinde Las Pajanosas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José María Amo Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Amo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Jose Amo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Amo'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Amo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/amo_sfc5

http://www.instagram.com/j.amo2/?hl=es

Jose Amo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Amo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Amo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Amo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Altair U16

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Atl.

6 Ağu 2020 yılında Ponferradina

Jose Amo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Amo şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Amo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Las Pajanosas (-2006)

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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