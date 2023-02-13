Jose Angel Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angel Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Angel Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Angel Carmona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Angel Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angel Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Angel Carmona

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Angel Carmona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Angel Carmona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Angel Carmona 29 Ocak 2002 tarihinde El Viso del Alcor şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ángel Carmona Navarro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Angel Carmona Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 380amk yapmaktadır. Jose Angel Carmona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Angel Carmona'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Angel Carmona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jose7viso/?hl=es

Jose Angel Carmonaboyu ve yaşı kaç

Jose Angel Carmona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Angel Carmona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Angel Carmona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Angel Carmona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2019 yılında Sevilla Juv. A

1 Ağu 2020 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2022 yılında Sevilla

11 Ocak 2023 yılında Elche CF

30 Haziran 2023 yılında Sevilla

Jose Angel Carmona kimdir

Jose Angel Carmona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Angel Carmona şuan Elche CF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Jose Angel Carmona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Angel Carmona nereli

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