Jose Angel Jurado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angel Jurado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Angel Jurado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Angel Jurado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Angel Jurado 21 Haziran 1992 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ángel Jurado de la Torre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Angel Jurado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jorge Llagostera Herrera yapmaktadır. Jose Angel Jurado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Angel Jurado'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Angel Jurado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Angel Jurado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Angel Jurado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Angel Jurado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Betis B

1 Temmuz 2011 yılında Villarreal CF B

31 Ağu 2011 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2012 yılında Villarreal CF B

25 Temmuz 2014 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2015 yılında UD Almería

17 Mart 2017 yılında Bodø/Glimt

15 Şubat 2019 yılında FC Sheriff

26 Ağu 2019 yılında Bodø/Glimt

27 Ağu 2019 yılında FC Cartagena

30 Temmuz 2021 yılında Al-Wahda FC

16 Ocak 2022 yılında Alcorcón

3 Temmuz 2022 yılında CD Tenerife

Jose Angel Jurado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Angel Jurado şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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