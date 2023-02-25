Jose Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Angulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Angulo 3 Şubat 1995 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Enrique Angulo Caicedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Angulo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jose Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Angulo'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Norte América

11 Ekim 2011 yılında Independ. U20

1 Ocak 2014 yılında Independiente B

1 Temmuz 2015 yılında Independiente

10 Ağustos 2016 yılında Granada

3 Eylül 2016 yılında Cezalı

25 Temmuz 2017 yılında Independiente

1 Ocak 2018 yılında Cezalı

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

16 Temmuz 2020 yılında Barcelona SC

14 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

15 Ocak 2021 yılında Manta FC

26 Temmuz 2021 yılında Club Tijuana

27 Temmuz 2021 yılında Independiente

31 Aralık 2021 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2022 yılında Club Tijuana

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Jose Angulo kimdir

Jose Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Angulo şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jose Angulo nereli

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