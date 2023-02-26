Jose Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Angulo 9 Aralık 1997 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Angulo Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Angulo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Jose Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Angulo'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2014 yılında SD Quito B

10 Şubat 2015 yılında LDU Quito U20

3 Mayıs 2016 yılında U.T. Cotopaxi

21 Mart 2017 yılında Audaz Octubrino

24 Ekim 2017 yılında Cuenca B

1 Ocak 2018 yılında Dep. Cuenca

1 Ağustos 2019 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2019 yılında Dep. Cuenca

20 Ocak 2020 yılında AD 9 de Octubre

1 Ocak 2021 yılında 9 de Octubre B

1 Şubat 2022 yılında Ind. Jrs.

2 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Jose Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Angulo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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