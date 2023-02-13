Jose Antonio Caro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Antonio Caro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Antonio Caro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Antonio Caro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Antonio Caro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Antonio Caro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Antonio Caro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Antonio Caro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Antonio Caro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Antonio Caro 3 Mayıs 1994 tarihinde La Palma del Condado şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Caro Diaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Antonio Caro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Antonio Caro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Antonio Caro'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Antonio Caroboyu ve yaşı kaç

Jose Antonio Caro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Antonio Caro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Antonio Caro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Antonio Caro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla Atl.

27 Temmuz 2018 yılında Real Valladolid

28 Temmuz 2018 yılında Albacete

30 Haziran 2019 yılında Real Valladolid

16 Ağu 2019 yılında Ponferradina

12 Ocak 2020 yılında Real Valladolid

22 Ağu 2020 yılında Ponferradina

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

22 Ağu 2021 yılında Burgos CF

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

13 Temmuz 2022 yılında Burgos CF

Jose Antonio Caro kimdir

Jose Antonio Caro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Antonio Caro şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Jose Antonio Caro nereli

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