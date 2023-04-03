Jose Antonio Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Antonio Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Antonio Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Antonio Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Antonio Lozano 22 Şubat 2003 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Lozano Espejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Antonio Lozano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Antonio Lozano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Antonio Lozano'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Antonio Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Antonio Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Antonio Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Antonio Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Jose Antonio Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Antonio Lozano şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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