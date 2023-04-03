Jose Arbio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Arbio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Arbio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Arbio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Arbio 21 Ocak 2003 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Gabriel Arbio Rabelo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Arbio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Arbio'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jose Arbio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Arbio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında River Plate B
Jose Arbio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Arbio şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?River Plate Montevideo
Jose Arbio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Uruguay U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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