Jose Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Arias {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jose Maria Arias Ortega şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Arias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına - tarihinde katılmıştır. Jose Arias'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Jose Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Arias şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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