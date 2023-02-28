Jose Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Baez 15 Ağustos 1987 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Báez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Baez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Baez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Baez'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Baez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2013 yılında Luqueño

1 Temmuz 2014 yılında Independiente

1 Şubat 2015 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2015 yılında Club Petrolero

1 Ocak 2018 yılında Universitario

5 Temmuz 2018 yılında Independiente

1 Temmuz 2019 yılında CD Capiatá

8 Temmuz 2020 yılında General Diaz

7 Ocak 2021 yılında Tlaxcala

1 Temmuz 2021 yılında Real Tomayapo

1 Ocak 2022 yılında Trinidense

Jose Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Baez şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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