Jose Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Barreto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Barreto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Barreto 22 Şubat 2000 tarihinde Villa Clara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Alberto Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Barreto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Jose Barreto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Barreto'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Barreto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Barreto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Barreto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Barreto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Patronato

12 Temmuz 2021 yılında Tristan Suarez

20 Mayıs 2022 yılında Patronato

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2023 yılında Patronato

Jose Barreto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Barreto şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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