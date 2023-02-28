Jose Bizama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Bizama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Bizama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Bizama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Bizama 25 Haziran 1994 tarihinde Curanilahue şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Bizama Venegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Bizama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Jose Bizama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Bizama'nin CD Palestino ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Bizama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Bizama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Bizama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Bizama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Huachipato

11 Temmuz 2019 yılında Houston

5 Ağustos 2021 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2021 yılında Houston

10 Ocak 2022 yılında Palestino

Jose Bizama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Bizama şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jose Bizama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 19 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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