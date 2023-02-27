Jose Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Bolivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Bolivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Bolivar 17 Ocak 2000 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Vidal Bolívar Ormeño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Bolivar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Jose Bolivar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Bolivar'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Bolivar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josebolivarormeno/

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http://www.facebook.com/elsinserovidalsito.bolivar

Jose Bolivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Bolivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Bolivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Bolivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında U San Martín II

1 Ocak 2018 yılında U. San Martín

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Jose Bolivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Bolivar şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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