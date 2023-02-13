Jose Callejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Callejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Callejon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Callejon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Callejon 11 Şubat 1987 tarihinde Motril şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José María Callejón Bueno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Callejon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Jose Callejon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Callejon'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Callejon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/J21Calleti

http://instagram.com/jcallejon21

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Jose Callejon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Callejon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Callejon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Callejon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2006 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2007 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2008 yılında Espanyol

1 Temmuz 2011 yılında Real

11 Temmuz 2013 yılında Napoli

5 Ekim 2020 yılında Fiorentina

25 Temmuz 2022 yılında Granada

Jose Callejon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Callejon şuan Granada takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Callejon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ADF Costa Tropical (1993-2002)

İspanya takımında 19 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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