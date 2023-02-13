Jose Campana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Campana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Campana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Campana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Campana 31 Mayıs 1993 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ángel Gómez Campaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Campana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sur yapmaktadır. Jose Campana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 11 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Jose Campana'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Campana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/josegcampana

http://www.instagram.com/josegomezcampana24/

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Jose Campana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Campana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Campana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Campana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla

18 Temmuz 2013 yılında Crystal Palace

31 Ocak 2014 yılında Nürnberg

30 Haziran 2014 yılında Crystal Palace

21 Temmuz 2014 yılında Sampdoria

1 Eylül 2014 yılında FC Porto

30 Haziran 2015 yılında Sampdoria

17 Temmuz 2015 yılında Alcorcón

30 Haziran 2016 yılında Sampdoria

11 Ağu 2016 yılında Levante

Jose Campana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Campana şuan Levante takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jose Campana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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