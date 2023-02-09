Jose Canale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Canale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Canale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Canale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Canale 20 Temmuz 1996 tarihinde Itauguá şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José María Canale Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Canale Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Canale, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Canale'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jose Canale Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Canale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Canale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Canale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Libertad

1 Ocak 2017 yılında Nacional

31 Aralık 2017 yılında Libertad

7 Ocak 2020 yılında Sol de América

1 Ocak 2021 yılında Libertad

29 Temmuz 2021 yılında Newell's

31 Aralık 2021 yılında Libertad

1 Temmuz 2022 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2022 yılında Libertad

1 Ocak 2023 yılında Lanús

Jose Canale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Canale şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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