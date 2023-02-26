Jose Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Cardenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Cardenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Cardenas 24 Ocak 1995 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Andrés Cárdenas Zuñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Cardenas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Cardenas'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Cardenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Cardenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Cardenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Cardenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında El Nacional B

4 Ağustos 2014 yılında CD El Nacional

31 Ocak 2020 yılında CD América

24 Haziran 2020 yılında SD Aucas

17 Şubat 2021 yılında CD América

6 Temmuz 2021 yılında LDU Quito

5 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

Jose Cardenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Cardenas şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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