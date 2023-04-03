Jose Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Carlos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Carlos 13 Mart 2004 tarihinde Santo Tirso şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Ribeiro Dias şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Carlos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPfoot yapmaktadır. Jose Carlos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Carlos'nin Rio Ave FC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Carlosboyu ve yaşı kaç

Jose Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Palmeiras U15

1 Temmuz 2019 yılında Braga U17

1 Temmuz 2021 yılında Braga U19

1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave FC U19

Jose Carlos kimdir

Jose Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Carlos şuan Rio Ave FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Carlos nereli

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